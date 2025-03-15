القبض على مستريح نجع حمادى للنصب على المواطنين بزعم المضاربة بالبورصة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القبض على مستريح نجع حمادى للنصب على المواطنين بـ 14 مليون جنيه بزعم المضاربة بالبورصة.

استثمار أموالهم فى التسويق العقارى والمضاربة بالبورصة



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى حول قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) ؛ بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال نشر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الإجتماعى تفيد إمكانية إستثمار مدخراتهم فى مجال التسويق العقارى والمضاربة فى البورصة على أسهم الذهب والبترول نظير أرباح وهمية إلا أنه لم يفى وهروبه عقب ذلك.



وبالفحص تبين تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد المتهم بمديريتى أمن ( القليوبية – الإسكندرية) فى ذات الشأن وإتهامه بالإستيلاء على أموالهم ( إجمالى المبالغ المستولى عليها قرابة 5 ملايين جنيه ).

وكشفت التحقيقات، إنشائه جروبا للتواصل معهم عبر أحد التطبيقات إلا أنهم فوجئوا بإختفائه وغلق الجروب.



وأمكن تحديد مكان إختباء المتهم وضبطه، وبحوزته ( 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد إرتكابه لتلك الوقائع" – محافظ عملات رقمية "بها رصيد مالى" – سيارة 6 بطاقات إئتمانية).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 14 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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