الداخلية تستعرض جهود مشاركة المرأة فى مجالات العمل الأمنى (فيديو)

استعرضت وزارة الداخلية، النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة فى كافة مجالات العمل الأمنى، بعد إخضاعها لبرامج تدريبية ومهارية عالية للارتقاء بقدراتها البدنية والقتالية، بمناسبة يوم المرأة المصرية، وانطلاقًا من حرص الوزارة على الاستمرار فى دعم المرأة وتفعيل دورها فى بناء المجتمع.



وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، مقطع فيديو لاستعراض النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة فى كافة مجالات العمل الأمنى بمناسبة يوم المرأة المصرية.

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