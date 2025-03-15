السبت 15 مارس 2025
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حوادث

الأمن يضبط المتهمين بإشعال النار فى شقة سكنية بالساحل

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة إضرام النيران داخل شقة سكنية؛ إثر خلافات عائلية على الميراث.

 

مشاجرة عائلية تنتهى بإضرام النيران فى شقة سكنية بالساحل

 تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

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و بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) وطرف ثان (5 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، قام على إثرها الطرف الثانى بسكب مادة معجلة للإشتعال"بنزين" على باب الشقة من الخارج وقام الطرف الأول بإشعال النيران مما أدى إلى نشوب الحريق وإمتداده بالشقة.
 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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