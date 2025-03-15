بلاغ للنائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب بسبب إهانة الحضارة المصرية

تقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب، يتهمها فيه بإهانة الحضارة المصرية واستفزاز مشاعر المصريين.

البلاغ جاء على خلفية نشر فدوى مقطع فيديو من داخل المتحف المصري الكبير، حيث ظهرت فيه وهي تصور التماثيل الملكية في البهو العظيم، واضعة عليها آيات قرآنية تتحدث عن “فرعون الملعون”، مما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي إلى أن تصرفات فدوى مواهب تشكل إهانة للتاريخ والحضارة المصرية، ومحاولة استفزاز مشاعر المصريين، وربط تراثهم العريق بأفكار مغلوطة ومشوهة تاريخيًا ودينيًا.

كما أضاف المحامي أن فدوى مواهب، المخرجة المصرية من أصول سورية، سبق وأن أثارت العديد من الجدل في مناسبات مختلفة، كان أبرزها تصريحاتها المثيرة للجدل حول تحريم ارتداء الهوت شورت في البيت ورفضها لعبارة “رمضان كريم”، التي اعتبرتها غير صحيحة دينيًا، ما دفع إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي تصدر عن فدوى مواهب، ما دفع المحامي إلى تقديم البلاغ، مطالبًا بفتح التحقيقات في هذا الأمر.

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