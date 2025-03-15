السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب بسبب إهانة الحضارة المصرية

فدوي مواهب
فدوي مواهب

 تقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرجة  فدوى مواهب، يتهمها فيه بإهانة الحضارة المصرية واستفزاز مشاعر المصريين.

البلاغ جاء على خلفية نشر فدوى مقطع فيديو من داخل المتحف المصري الكبير، حيث ظهرت فيه وهي تصور التماثيل الملكية في البهو العظيم، واضعة عليها آيات قرآنية تتحدث عن “فرعون الملعون”، مما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي إلى أن تصرفات فدوى مواهب تشكل إهانة للتاريخ والحضارة المصرية، ومحاولة استفزاز مشاعر المصريين، وربط تراثهم العريق بأفكار مغلوطة ومشوهة تاريخيًا ودينيًا.

كما أضاف المحامي أن فدوى مواهب، المخرجة المصرية من أصول سورية، سبق وأن أثارت العديد من الجدل في مناسبات مختلفة، كان أبرزها تصريحاتها المثيرة للجدل حول تحريم ارتداء الهوت شورت في البيت ورفضها لعبارة “رمضان كريم”، التي اعتبرتها غير صحيحة دينيًا، ما دفع إلى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي تصدر عن فدوى مواهب، ما دفع المحامي إلى تقديم البلاغ، مطالبًا بفتح التحقيقات في هذا الأمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام المخرجة فدوى مواهب فدوى مواهب

مواد متعلقة

تحركات حكومية لبحث استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. تشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل الاحتفال.. وتوقعات باستقبال 15 ألف زائر يوميًا مع التشغيل الرسمي

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية