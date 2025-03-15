بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صورة معها فى وسط البلد

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها فى وسط البلد.

بائع يتحرش بسيدة أجنبية أثناء ألتقاط صوره معها فى وسط البلد

كشف ملابسات بائع تحرش بسيدة أجنبية





تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.



وبالإنتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته إعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء إلتقاطهما للصورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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