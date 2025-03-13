أخبار مصر: قصة تجرد فتاة من ملابسها بالمترو، حريق يلتهم سوق منفلوط، أسعار الوقود بعد رفع الدعم، ضبط أبطال فيديو مشاجرة الجيزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

يواصل رجال مباحث القاهرة عمل التحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات واقعة إقدام فتاة في الثلاثين من عمرها على التجرد من ملابسها داخل محطة مترو جامعة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بضاعة العيد بقت رماد والاستغاثات حركت المسؤولين، مشاهد مروعة من حريق سوق منفلوط (فيديو وصور)

في مشهد محزن يدمي القلوب يقف أصحاب محال سوق جناين أيوب بمنفلوط أسيوط عاجزين واضعين أيديهم على رؤوسهم وعيونهم مليئة بالدموع بعدما تحولت بضائعهم إلى أكوام من الرماد في حريق هائل التهم قلوبهم قبل أموالهم.

قناة عبرية: واشنطن تفاوض حماس على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فقط

كشفت قناة "كان" العبرية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت قصر التفاوض من جانبها مع حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين.

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حالة من القلق تنتاب ملايين المصريين بعد تصريحات رئيس الحكومة التي أكد فيها أنه بنهاية العام الحالي سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية، وقد يترتب على ذلك زيادة في باقي أسعار المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس عقب فيديو التعدي.

مرحلة الإثارة، قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ومواعيد المواجهات

دوري أبطال أوروبا 2025، أسدل الستار على مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2024-2025) مساء يوم الأربعاء، بتأهل فريق ريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو مدريد، ليدخل دوري أبطال أوروبا مرحلته الأكثر إثارة، حيث تم تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكثف جهوده لضبطهم

تواصل المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها للقبض على 4 أشخاص اقتحموا مائدة رحمن في منطقة الحسين بدائرة قسم شرطة الجمالية، واعتدوا على العاملين بها باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة عدد منهم قبل أن يلوذوا بالفرار.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 بالصاغة، عيار 21 الآن بعد الهبوط المفاجئ

ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس، داخل الأسواق المحلية.

كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتعين سفيرا في دمشق

أعلنت كندا الأربعاء تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفير في دمشق، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.

بداية موجة حارة ورياح، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس الموافق 13 مارس، عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط، والأهالي: أغيثونا البيوت ولعت (فيديو)

تحاول قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بأسيوط السيطرة على حريق هائل مجهول السبب نشب في منطقة شارع البستان بالسوق بمركز منفلوط وجار اتخاذ اللازم. لإخماد الحريق دون وقوع خسائر رغم استغاثات الأهالي.

السر في الرجلين، سر عدم احتساب ركلة ترجيح ألفاريز أمام ريال مدريد رغم تسجيلها (فيديو)

دوري أبطال أوروبا 2025، شهد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حالة نادرة في مواجهات كرة القدم، رغم تأهل النادي الملكي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، بعد تخطي عقبة مضيفه في الدور ثمن النهائي.

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

فشل فضائي جديد يواجه الملياردير الأمريكي إيلول ماسك، بعدما أرجئت أمس الأربعاء إطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية عبر مركبة فضائية تابعة لشركة سبايس إكس المملوكة لماسك والتي كان من المفترض أن تعيد إلى الأرض رائدي فضاء أمريكيين عالقين في الفضاء منذ تسعة أشهر.

لأول مرة في الأعمال الدرامية، العتاولة 2 يتصدر المركز الأول والثاني على تيك توك، وباسم سمرة يعلق

تصدر هاشتاج العتاولة 2 تريند المركز الأول والثاني لأول مرة في تاريخ الأعمال الدرامية المركز الأول والثاني في نفس الوقت.

صلاح يتفوق عليه ولكن هذا ما يميزه، الكرة الذهبية تغازل نجم برشلونة

بات اسم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025، المخصصة لأفضل لاعب في العالم.

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

بحيلة غريبة كادت تودي بحياته، تمكن شاب أمريكي من استعادة حريته بعد أن ظل محتجزًا قسرًا لمدة 20 عامًا داخل منزل.

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