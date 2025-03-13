أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 بالصاغة، عيار 21 الآن بعد الهبوط المفاجئ

ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس، داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4742 جنيهًا “بيع”، 4714 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4150 جنيهًا “بيع”، 4125 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3557 جنيهًا “بيع”، 3535 جنيهًا “شراء”.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33200 جنيه “بيع”، 33000 جنيه “شراء”.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

وواصلت أسعار الذهب عالميًّا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأوضح مجلس الذهب العالمي، أن ضعف الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب الإيجابي، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

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