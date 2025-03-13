مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس الموافق 13 مارس، عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.
وتأتي مباريات اليوم كالتالي:
مباريات اليوم في الدوري المصري
طلائع الجيش × الإسماعيلي - 9:30 مساء | أون سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
أتلتيك بلباو × روما - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2
لاتسيو × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4
أوليمبياكوس × جليمت - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5
فرانكفورت × أياكس أمستردام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3
توتنهام × ألكمار - 10 مساء | بي ان سبورت 3
جلاسكو رينجرز × فنربخشة - 10 مساء | بي ان سبورت 4
ليون × ستيوا بوخارست - 10 مساء | بي ان سبورت 5
مانشستر يونايتد × ريال سوسيداد - 10 مساء | بي ان سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفتح × الرائد - 9 مساء | ssc sport
الاتحاد × الرياض - 9 مساء | ssc sport
الشباب × العروبة - 9 مساء | ssc sport
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