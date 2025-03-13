بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

بحيلة غريبة كادت تودي بحياته، تمكن شاب أمريكي من استعادة حريته بعد أن ظل محتجزًا قسرًا لمدة 20 عامًا داخل منزل.

شاب محتجز قسرًا على يد زوجة والده

وبداية القصة عندما أقدم شاب محتجز قسرًا على يد زوجة والده لمدة 20 عامًا من ولاية كونيتيكت على إشعال النار في غرفته ليتمكن من لفت انتباه فرق الإنقاذ واستعادة حريته.

هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ في مدينة ووتربري إلى المنزل بعد بلاغ عن اندلاع حريق وتم إنقاذ الشاب الذي قال إنه كان محتجزا قسرا لمدة 20 عامًا.

وعند إنقاذ الشاب "32 عامًا" الذي بدا هزيلًا بشدة، كشف أثناء تلقيه العلاج من استنشاق الدخان، أنه تعمد إشعال الحريق.

وتم توجيه تهم القسوة والخطف إلى زوجة والده، التي يُزعم أنها كانت تحتجزه طوال هذه الفترة.

وقال الشاب للشرطة: "أردت حريتي"، مشيرا إلى أنه كان محتجزا منذ أن كان عمره حوالي 11 عامًا.

جوع وسوء معاملة طويلة الأمد

وأوضحت التحقيقات أن الضحية، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض لسوء معاملة طويلة الأمد والجوع والإهمال الشديد والمعاملة اللاإنسانية، ولم يتلق أي رعاية طبية طوال تلك السنوات.

وأفاد قائد الشرطة فيرناندو سبانيولو في بيان بأن: "المعاناة التي تحملها هذا الضحية على مدار أكثر من 20 عاما أمر مفجع ولا يمكن تصوره".

اعتقال زوجة الأب

وتم اعتقال كيمبرلي سوليفان "56 عامًا"، التي تم تحديد هويتها على أنها زوجة والد الضحية، ووجهت إليها تهم الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والقسوة وتعريض حياة الآخرين للخطر بتهور.

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