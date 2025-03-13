مرحلة الإثارة، قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ومواعيد المواجهات

دوري أبطال أوروبا 2025، أسدل الستار على مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2024-2025) مساء يوم الأربعاء، بتأهل فريق ريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو مدريد، ليدخل دوري أبطال أوروبا مرحلته الأكثر إثارة، حيث تم تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.



والتحق فريق ريال مدريد بركب كل من المتأهلين، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أرسنال الإنجليزي وأستون فيلا (إنجلترا).

نتائج مباريات الذهاب والإياب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

كلوب بروج (بلجيكا) - أستون فيلا (إنجلترا) – (1-3)

ريال مدريد (إسبانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (2-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – ليل (فرنسا) – (1-1)

أيندهوفن (هولندا) – أرسنال (إنجلترا) – (1-7)

فينورد روتردام (هولندا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-2)

بايرن ميونخ (ألمانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا) – (3-0)

بنفيكا (البرتغال) - برشلونة (إسبانيا) – (0-1)

باريس سان جيرمان (فرنسا) – ليفربول (إنجلترا) – (0-1)

نتائج مباريات الإياب

برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) – (3-1)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) – (0-2)

ليفربول (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - (0-1) ركلات الترجيح (1-4)

إنتر ميلان (إيطاليا) - فينورد روتردام (هولندا) – (2-1)

ليل (فرنسا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (1-2)

أستون فيلا (إنجلترا) - كلوب بروج (بلجيكا) – (3-0)

أرسنال (إنجلترا) - أيندهوفن (هولندا) – (2-2)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – ريال مدريد (1-0)، ركلات الترجيح (2-4)





مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

برشلونة × بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

آرسنال × ريال مدريد



مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات الذهاب: يومي الثلاثاء 8 والأربعاء 9 أبريل

مباريات الإياب: يومي الثلاثاء 15 والأربعاء 16 أبريل

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