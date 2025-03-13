بضاعة العيد بقت رماد والاستغاثات حركت المسؤولين، مشاهد مروعة من حريق سوق منفلوط (فيديو وصور)

في مشهد محزن يدمي القلوب يقف أصحاب محال سوق جناين أيوب بمنفلوط أسيوط عاجزين واضعين أيديهم على رؤوسهم وعيونهم مليئة بالدموع بعدما تحولت بضائعهم إلى أكوام من الرماد في حريق هائل التهم قلوبهم قبل أموالهم.

وقت السحور حريق هائل دون سابق إنذار بمنطقة جناين أيوب

في الثالثة من فجر اليوم الخميس بدلًا من يستيقظ أهالي منطقة شارع البستان بمنفلوط بأسيوط على صوت المسحراتي في شهر رمضان المعظم فوجئوا بأصوات وصراخ تجمهر من الأشخاص على السنة النيران مجهولة تلتهم باكيات وأكشاك الملابس والمستلزمات ليتحول السباق للسحور إلى سباق للسيطرة على الحريق الذي ينتقل من محل إلى آخر ويلتهم ملايين الجنيهات دون سابق إنذار.

أهالي منفلوط على السوشيال ميديا "الحقونا البيوت بتولع"

بضع دقائق ورغم محاولة الأهالي السيطرة على الوضع وإصابة عدة أشخاص أثناء قيامهم بالأطفاء إلا أن تأخر وصول سيارات الأطفاء أدى إلى تصاعد النيران وتصاعدت معها الاستغاثات وأصوات الصراخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا "الحقونا البيوت بتولع" التي ساهمت بشكل كبير في إقبال الأهالي للمساعدة في عمليات الإطفاء وكذلك وصول مسؤولي محافظة أسيوط وعلى رأسهم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط و6 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف للسيطرة على الوضع قبل انتقال النيران للمنازل والشقق المجاورة.

صدمة أصحاب المحال بعد تحول بضائعهم إلى أكوام من الرماد

وما بين شاب يتصل بفرق الإطفاء وآخر يحاول منع تمدد النيران وآخرون منشغلون بنقل المشهد عبر الفيس البوك كان هناك أصحاب المحال التجارية يقفون مصدومين يراقبون بضائعهم التي التهمتها النيران والتهمت معها أحلامهم التي تجهزوا لها لموسم عيد الفطر المبارك بملء المحال استعدادًا لبيعها ولكن شاء القدر أن تتفحم في حريق مجهول أسبابه في أقل من نصف ساعة.



بالفعل تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإطفائه َولكن بعدما التهم محتويات السوق التجاري بالكامل في مشهد محزن للأهالي ولأصحاب تلك المحال التجارية.

خسائر مادية تقترب من 20 مليون جنيه

وأكد أهالي منطقة جناين أيوب أن الحريق الهائل الذي اندلع قبل قليل أدى إلى خسارة فادحة تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه بضاعة من الملابس والشنط ومستلزمات المنازل بمعرضين يضمون أكثر من 15 باكية ومحل تجاري.

وأوضح أحد أصحاب المحال التجارية أن الحريق مجهول السبب حتى الآن لافتًا إلى أن أصحاب المحال التجارية والباكيات فوجئوا باندلاع النيران داخل السنتر بشارع أيوب انتقاله بسرعة هائلة لباقي المحال في المعرض الآخر مما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص بحروق كبيرة وخسائر مادية تتخطى تل20 مليون جنيه خاصة أن المحال كانت مجهزة لموسم عيد الفطر.

محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق السوق التجاري

في سياق متصل تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في محال ملابس بمدينة منفلوط وامتد إلى محلات مجاورة، حيث تم السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون خسائر في الأرواح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق في محل ملابس بشارع البساتين بمنطقة جناين أيوب بمدينة منفلوط وامتد إلى محلات مجاورة وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى إخطار الكهرباء وشركات المرافق لاتخاذ التدابير اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في حريق سوق منفلوط

وانتقل على الفور محافظ أسيوط إلى موقع الحريق، حيث تابع شخصيًا أعمال السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق واختناق تم نقلهم لمستشفى منفلوط رافقه خلال التفقد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بحصر جميع المتضررين من الحريق وصرف مساعدات عاجلة لهم، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء كما كلف رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.