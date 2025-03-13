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رياضة

صلاح يتفوق عليه ولكن هذا ما يميزه، الكرة الذهبية تغازل نجم برشلونة

البرازيلي رافينيا،
البرازيلي رافينيا، فيتو

برشلونة، بات اسم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025، المخصصة لأفضل لاعب في العالم.

رافينيا أسهم بـ44 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني (54) بين لاعبي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، علمًا بأن النجم المصري لعب 300 دقيقة أكثر من نظيره البرازيلي.

في الوقت الحالي ينافس برشلونة بقوة على الثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس في إسبانيا)، بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي، وفي كل المسابقات المذكورة تظهر بصمة رافينيا.

رافينيا صاحب الـ28 عامًا انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2027.

قبل أشهر قليلة كان رافينيا قريبا من مغادرة برشلونة، حيث أكدت تقارير أن النادي الكتالوني وضعه على قائمة اللاعبين المحتمل بيعهم بسبب انخفاض مستواه، فضلا عن وجود اهتمام أندية سعودية بالتعاقد معه، مما قد يوفر سيولة مالية يحتاج إليها البارسا.

لكن في الوقت الحالي أصبح الجناح البرازيلي أحد أهم عناصر برشلونة بوجه عام وفي خط الهجوم بوجه خاص، بالإضافة إلى كونه أحد قادة الفريق.

ويأتي التحول في مستوى رافينيا تزامنا مع بدء برشلونة حقبة جديدة مع المدرب الألماني هانز فليك، الذي تولى تدريب الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي، خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رافينيا يمكن اعتباره أفضل صانع أهداف في أوروبا حاليًّا، حيث صنع فرصا خطيرة (38) وفرصًا من اللعب المفتوح (91) أكثر من أي لاعب آخر.

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برشلونة رافينيا برشلونة الإسباني الكرة الذهبية محمد صلاح

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