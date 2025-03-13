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الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط، والأهالي: أغيثونا البيوت ولعت (فيديو)

حريق منطقة سوق البستان
حريق منطقة سوق البستان بمنفلوط، فيتو

تحاول قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بأسيوط السيطرة على حريق هائل مجهول السبب نشب في منطقة شارع البستان بالسوق بمركز منفلوط وجار اتخاذ اللازم. لإخماد الحريق دون وقوع خسائر رغم استغاثات الأهالي.

 

وأظهرت مقاطع فيديو استغاثات الأهالي، مؤكدين أن الحريق التهم سنترًا كبيرًا في شارع البستان وجناين أيوب بمدينة منفلوط، مشيرين إلى أن النيران امتدت إلى شقق سكنية.

وتابعوا في استغاثتهم: "الطف يا رب في بيوت ولعت، الحقونا يا إخوانا، عايزين كذا عربية مطافي".

حريق هائل بمنفلوط أسيوط 

تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق هائل بمنطقة السوق بشارع البستان بمركز منفلوط وانتشار النيران لعدة مناطق وباكيات.

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وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء.

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