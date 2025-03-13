بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حالة من القلق تنتاب ملايين المصريين بعد تصريحات رئيس الحكومة التي أكد فيها أنه بنهاية العام الحالي سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية، وقد يترتب على ذلك زيادة في باقي أسعار المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.

علاقة صندوق النقد الدولي برفع الدعم كاملًا عن المنتجات البترولية

وفي ذات السياق كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود علاقة بين المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي ورفع الدعم الكامل عن المواد البترولية أو الوقود ما عدا البوتاجاز والسولار.

خبير بترولي يوضح أسعار الوقود بعد رفع الدعم

وأكد المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي - نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لفيتو، أن أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدمًا ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى.. ومعروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك ٣,٣ دولار بهونج كونج والأرخص في إيران بسعر ٣ سنتات بالبطاقة و٦ سنتات لما يزيد... بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرًا بسعر ٢٩ سنتًا للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة.

أسعار مكانية للمواد البترولية

وتابع: "أما السعر العالمي فهو سعر تداول البنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدى قرب الدول بمصادر إنتاج البنزين عالميًّا ولذلك تم وضع أسعار مكانية حسب المنطقة وظروفها.. فمثلًا هناك سعر البنزين فوب (التسليم على ظهر الناقلة) البحر المتوسط وفوب روتردام وفوب الخليج العربي وهكذا ونجد اختلافًا سعريًّا بينهما.



وأوضح أن كل دولة مستوردة تلجأ إلى مصادر التسعير القريبة منها فمثلًا مصر تستخدم مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس سعري لاستيراد البنزين ويحمل بتكاليف النقل البحري والتي تختلف حسب حجم الشحنات وكذلك التأمين البحري والميزة النسبية لموقع التوريد.. لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سي آند إف (التسليم في المواني المصرية) أي شامل النقل والتأمين البحري وخلافه.



وأضاف: "على سبيل المثال سعر السولار اليوم ٦٩٩ دولارًا للطن فوب روتردام يعادل ٢٨,٥ جنيه للتر الواحد وسعر طن البنزين ٩٥ يبلغ ٧٩٣ دولارًا ويبلغ سعر اللتر ٥٧ سنتًا أمريكيًّا يعادل ٢٨,٨ جنيه للتر الواحد.. ويضاف على هذا السعر مصاريف النقل والتأمين وتقدر بحوالي ١٠٠ دولار للطن الواحد. وطبعًا تلك الأسعار محددة عند سعر خام برنت القياسي عند ٧١ دولارًا وبالقطع ترتبط أسعار المنتجات صعودًا وهبوطًا مع هذا المؤشر".



وأردف: "نأتي لسعر البيع المحلي للبنزين والسولار وفي البداية لابد من توضيح نقطة هامة وهي تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليًّا بالقيمة "صفر" بمعني بدون قيمة وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي.. وهذا يمثل نوعًا من الدعم غير المنظور والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب وطبعًا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري".



واستطرد: “بالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات علاوة علي تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه”.

سعر التكلفة على ضوء الوضع الحالي

كما أكد أن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين ١٨-١٩ جنيهًا للتر والبنزين في حدود ٢٠ جنيهًا للتر.. بمعنى بنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنيهًا وبنزين ٩٢ في حدود 29 جنيهًا وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنيهًا للتر الواحد.



وأشار إلى أنه يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار إلى ١٩ جنيهًا للتر في نهاية ٢٠٢٥ رفعًا من ١٣,٥ جنيه للتر ولكنه سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول إلى هذا السعر وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.



واختتم: “أما البنزين الذي أعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام ٢٠٢٥ لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققًا وفرًا كبيرًا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين”.

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