الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

قناة عبرية: واشنطن تفاوض حماس على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فقط

جانب من عمليات تبادل
جانب من عمليات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، فيتو

كشفت قناة "كان" العبرية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت قصر التفاوض من جانبها مع حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين.

وذكرت القناة أن العرض الأمريكي لحركة حماس سيكون بلا اتفاقيات وسيركز فقط على إطلاق سراح رهائن يحملون الجنسية الأمريكية.

 

ترامب يتراجع عن تهجير سكان قطاع غزة

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريح مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع فيه للمرة الثانية عن رغبته بتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامب خلال لقاء مع رئيس وزراء أيرلندا "إننا لا نقوم بترحيل أحد من غزة ولن يجبر أحد الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة"، وفق ما أورده مراسل موقع "واللا" العبري دافيد باراك.

بالتوازي مع ذلك، نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر سياسي قوله إنه "وعلى عكس التقارير الكاذبة، لم يتم تقديم أي عرض على الإطلاق لإعادة 10 رهائن مختطفين مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا.

وتزامن ذلك مع هجوم عنيف شنته عيناف تسينجاوكر والدة الأسير الإسرائيلي ماتان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال تظاهرة أمام مقر "الكرياه" الحكومي.

وانتقدت نتنياهو ردًّا على ما أدلى به في شهادته أمام المحكمة في وقت سابق، قائلة: "أنت من يضع المختطفين في الجحيم عندما تتركهم في الأسر، وتسيء معاملة عائلاتنا من خلال خطة لإطلاق سراح المختطفين قطعة قطعة"، وفق وصفها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  العبرية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تفاؤلهم الحذر وحديثًا عن تقدم طفيف في المحادثات الجارية في الدوحة، والتي انضم إليها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

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