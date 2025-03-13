قناة عبرية: واشنطن تفاوض حماس على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فقط

كشفت قناة "كان" العبرية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت قصر التفاوض من جانبها مع حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين.

وذكرت القناة أن العرض الأمريكي لحركة حماس سيكون بلا اتفاقيات وسيركز فقط على إطلاق سراح رهائن يحملون الجنسية الأمريكية.

ترامب يتراجع عن تهجير سكان قطاع غزة

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريح مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع فيه للمرة الثانية عن رغبته بتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامب خلال لقاء مع رئيس وزراء أيرلندا "إننا لا نقوم بترحيل أحد من غزة ولن يجبر أحد الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة"، وفق ما أورده مراسل موقع "واللا" العبري دافيد باراك.

بالتوازي مع ذلك، نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر سياسي قوله إنه "وعلى عكس التقارير الكاذبة، لم يتم تقديم أي عرض على الإطلاق لإعادة 10 رهائن مختطفين مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا.

עינב צנגאוקר הערב בהפגנה בקריה, בתגובה לדברי נתניהו בעדותו: "אתה זה שמעביר את החטופים גיהינום כשאתה מפקיר אותם בשבי, ומתעלל בנו המשפחות עם מתווה שחרור חטופים בפירורים"@AnnaPines_ pic.twitter.com/mnO81IJFo9 — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2025

وتزامن ذلك مع هجوم عنيف شنته عيناف تسينجاوكر والدة الأسير الإسرائيلي ماتان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال تظاهرة أمام مقر "الكرياه" الحكومي.

ההצעה האמריקנית לחמאס וההערכה: בלי הסכמות – ארה"ב תפעל לשחרור חטופים בעלי אזרחות אמריקנית בלבד@eliorlevy #חדשותהערב pic.twitter.com/v9neSvpsF7 — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2025

وانتقدت نتنياهو ردًّا على ما أدلى به في شهادته أمام المحكمة في وقت سابق، قائلة: "أنت من يضع المختطفين في الجحيم عندما تتركهم في الأسر، وتسيء معاملة عائلاتنا من خلال خطة لإطلاق سراح المختطفين قطعة قطعة"، وفق وصفها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تفاؤلهم الحذر وحديثًا عن تقدم طفيف في المحادثات الجارية في الدوحة، والتي انضم إليها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.