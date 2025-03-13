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حوادث

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكشف جهوده لضبطهم

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية في الجمالية على مائدة رحمن، فيتو

تواصل المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها للقبض على 4 أشخاص اقتحموا مائدة رحمن في منطقة الحسين بدائرة قسم شرطة  الجمالية، واعتدوا على العاملين بها باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابة عدد منهم قبل أن يلوذوا بالفرار.

وذلك من خلال فريق يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية المتهمين وضبطتهم.

وأكد شهود العيان بأن الحادث وقع بسبب خلاف على الطعام المقدم في المائدة، ما أدى إلى وقوع اعتداءات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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المباحث الجنائية منطقة الحسين الجمالية الاسلحة البيضاء

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