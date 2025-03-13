كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

يواصل رجال مباحث القاهرة عمل التحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات واقعة إقدام فتاة في الثلاثين من عمرها على التجرد من ملابسها داخل محطة مترو جامعة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الفتاة تبلغ من العمر (30 سنة)، وتعاني من اضطراب نفسي، وتم التحفظ على مقطع فيديو الذي رصد الواقعة.

وأجبرت الشرطة النسائية وسيدات من الأمن الإداري بمترو جامعة القاهرة فتاة تجردت ملابسها داخل صالة المحطة على ارتدائها.

وشهدت محطة مترو جامعة القاهرة، واقعة غريبة عندما أقدمت فتاة على خلع ملابسها بالكامل في ظروف غامضة داخل صالة المحطة، وقام رجال الأمن بالسيطرة عليها.

تلقى رئيس قطاع الغرب بمديرية أمن الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد بتلقيه بلاغًا من رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، مفاده ورود بلاغ من الخدمات الأمنية بمحطة مترو الجامعة بقيام فتاة بخلع ملابسها داخل المحطة.

وتحرر محضر رسمي وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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