السر في الرجلين، سر عدم احتساب ركلة ترجيح ألفاريز أمام ريال مدريد رغم تسجيلها (فيديو)

دوري أبطال أوروبا 2025، شهد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حالة نادرة في مواجهات كرة القدم، رغم تأهل النادي الملكي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، بعد تخطي عقبة مضيفه في الدور ثمن النهائي.

والحالة النادرة التي شهدها "الديربي المدريدي" في سلسلة ركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان، حيث اتخذ سيمون مارسياك، حكم مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد قرارًا مثيرًا بإلغاء ركلة الترجيح التي سجلها جوليان ألفاريز ما أثار جدلًا واسعًا بين المشجعين.



وجاء قرار حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتسينياك بإلغاء الهدف الذي سجله مهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني جوليان ألفاريز من ركلة ترجيحية، بداعي لمس الكرة مرتين، حيث سدد الأرجنتيني الكرة بيمناه لكنها لامست قليلا قدمه اليسرى قبل أن تسكن الشباك.

ولم يعترض أتلتيكو مدريد على قرار الإلغاء.

ونجح فريق ريال مدريد في حسم نتيجة اللقاء لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بتغلبه على "الروخي بلانكوس" بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليواصل الفريق الملكي مشوار الدفاع عن لقب بطل "التشامبيونز ليج".

وتغلب ريال مدريد 4-2 بركلات الترجيح على غريمه أتلتيكو مدريد ليتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل الفريقان في النتيجة الإجمالية 2-2 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب الأربعاء.

وسجل أنطونيو روديجر ركلة الترجيح الحاسمة بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء الإياب بفوز أتلتيكو 1-صفر بفضل هدف مبكر سجله لاعب الوسط البريطاني كونور جالاجر في بداية اللقاء.

ويواجه ريال مدريد حامل اللقب في الدور المقبل نظيره آرسنال الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.