صحة الشرقية: جميعة والوفد الياباني يشهدان ورشة عمل بالزقازيق

شهد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، ووفد جامعة ساكو اليابانية، ورشة عمل حول مدى تأثير المشروع الياباني والبرنامج التدريبي على مستشفى الزقازيق العام، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

الحضور مع الوفد الياباني

أكد ذلك محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية وقال ان اللقاء تم بحضور الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، ومايكل منير بالعلاقات العامة والمراسم بقطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور بهاء فؤاد، والدكتور محمود عفيفي بالإدارة المركزية للتمريض بالوزارة، والدكتورة أمل رفعت يوسف بالجامعة المصرية اليابانية ومنسق البرنامج،

المراجعة الفنية والاكلينيكية

بالإضافة إلى الدكتورة علا يوسف مديرة المراجعة الفنية والاكلينيكية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب، والدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بالمديرية، والدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام، وفريق العمل بالمستشفى من هيئة التمريض المشاركين في البرنامج التدريبي الياباني.

القيادة السياسية

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي النهوض بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والشراكة القوية بين دولتي مصر واليابان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار التعاون مع المشروع الياباني لتحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات المصرية، والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار

ياتى هذا بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجامعة ساكو لدعم وتطوير برامج إدارة التمريض والقيادة، Nursing Management & Leadership، ضمن مبادرة التعليم المصرية اليابانية ومشروع تنمية الموارد البشرية الطبية EJEP - HRDP.

استعراض مؤشرات العمل

تم خلال الورشة استعراض مؤشرات أداء العمل بمستشفى الزقازيق العام قبل وبعد تنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية، وتقييم مدى تطبيق البرنامج التدريبي والنظام الياباني في الإدارة التمريضية والقيادة، بعد تدريب فريق من هيئة التمريض بالمستشفى بجامعة ساكو اليابانية على هذا البرنامج، ونقل الخبرات اليابانية في مجال التمريض للمستشفيات بمحافظة الشرقية،

الإبلاغ عن الأحداث العارضة

هذا بالإضافة إلى الإبلاغ عن الأحداث العارضة والجسيمة (OVR)، ونظام التحليل الجذري الخاص بها، إلى جانب الإجراءات المتخذة تجاه المصابين، والخطط التصحيحية المتبعة.

تحسين جودة الخدمات

وأكد الدكتور هاني جميعة أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وممارسات سلامة المرضى داخل المستشفيات، من خلال بناء القدرات والمهارات القيادية لهيئة التمريض ومقدمي الخدمات الصحية.

تفعيل الإدارة التنظيمية

وأشار إلى أن تفعيل الإدارة التنظيمية داخل المستشفيات يعد وسيلة فعالة في بناء فرق عمل قوية، وتعزيز العقلية الإيجابية، مما يسهم في جعل بيئة العمل أكثر كفاءة وأمانًا، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

دعم تبادل الخبرات

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية هذه الزيارة في دعم تبادل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص وزارة الصحة على الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير القطاع الصحي بمصر.

التقدم المحقق بالمستشفى

كما أشاد الوفد الياباني بمدى التقدم المحقق في المستشفى بفضل البرنامج التدريبي، معربين عن تقديرهم للتعاون المثمر بين وزارة الصحة المصرية وجامعة ساكو في إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية ومشروع تنمية الموارد البشرية الطبية (EJEP-HRDP).

زيارات ميدانية الى مستشفيات الشرقية

وقال أنه من المقرر أن يجري الوفد الياباني زيارات ميدانية إلى مستشفيات الزقازيق العام والسعديين المركزي، لمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية، والوقوف على مدى استفادة الفرق التمريضية منها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة والسكان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.