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صحة الشرقية تعقد اجتماعا مع شركة مستلزمات الغسيل البريتوني

صحة الشرقية تعقد
صحة الشرقية تعقد اجتماعا مع شركة مستلزمات الغسيل البريتوني

عقد اليوم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع مدير الشركة الإقليمية الموردة لمستلزمات ومحاليل نظام الغسيل البريتوني المغلق (Modern PD) وذلك خلال ورشة عمل بالقاهرة في حضور مديرة إدارة الكلى بالمديرية،وذلك في إطار الجهود المستمرة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية، وعلى هامش فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكلى.

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 ناقش فيه الجانبان سبل تطوير ودعم المشروع والذي يعد حلم تسعي مديرية الشئون الصحية بالشرقية إلى تحقيقه لضمان استدامته وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمرضى.

وأكد محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ناقش مع مديرة إدارة الكلى بالمديرية أهمية توسيع نطاق الغسيل البريتوني كخيار علاجي مستدام وأكثر أمانًا وفاعلية. 

 وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة مرضى الفشل الكلوي المزمن الصحية والاجتماعية، وفي هذا السياق تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول رفع معدلات الاستمرار وزيادة أعداد المرضى المستفيدين من الغسيل البريتوني،باعتباره أحد أنماط الغسيل الكلوي المنزلي (Home Dialysis)، الذي يوفر جودة حياة أفضل للمرضى، ويسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية هذا النوع من الغسيل في الحفاظ على الوظائف المتبقية للكلى لفترة أطول، مما يساعد المرضى على التخلص من السموم الكبيرة الحجم، والحفاظ على توازن ضغط الدم ومستويات الأملاح، مما ينعكس إيجابيًا على صحتهم العامة واستقرار حياتهم الاجتماعية والمهنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتطوير خدمات أمراض الكلى، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة العلاجية الحديثة والمستدامة التي تحقق أفضل النتائج للمرضى بأقل تكلفة على المدى الطويل.

وقال جميعة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء ثلاث عيادات متخصصة تهدف إلى توعية المرضى المكثفة قبل الوصول إلى مراحل القصور الكلوي المتقدمة (Stage 4) وذلك لتقديم المشورة حول خيارات العلاج البديلة، بما في ذلك زراعة الكلى، والغسيل البريتوني، والغسيل الدموي، وذلك في خطوة عملية لدعم المشروع، كما سيتم تدريب فريق طبي متخصص لتقديم هذه المشورة والتثقيف الصحي، بما يضمن توجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الأنسب لحالتهم الصحية.

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 كما تم الاتفاق أيضًا على استكمال التدريب المعتمد من الجمعية الأوروبية للعناصر المختارة من جراحي المناظير والأطباء والتمريض الذين يعملون مع حالات الغسيل البريتوني بالفعل، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لهذه الفرق، بما يضمن بناء أساس قوي لفريق عمل مؤهل لإدارة مشروع الغسيل البريتوني وفقًا لأعلى المعايير.

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ورشة عمل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الغسيل البروتونى المغلق مدير ادارة الكلى منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة

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