الخميس 06 مارس 2025
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صحة الشرقية تطلق قافلة طبية للكشف والعلاج المجانى بالعاشر

قافلة طبية بشرية
قافلة طبية بشرية للكشف والعلاج المجانى بالعاشر

 أعلنت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن انطلاق القافلة الطبية بمركز صحة ٥٤، وذلك يومى الخميس   والجمعة للكشف والعلاج مجانًا على المواطنين.

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التخصصات الطبية التى تتضمنها القافلة 

 أكدت أن القافلة تضم مجموعة من التخصصات الطبية كالنساء والولادة، بالإضافة إلى  خدمات تنظيم الأسرة وأيضا تخصص الأطفال وأمراض الفم والأسنان.  

 

كما تحتوى القافلة على أمراض الباطنة والأنف والأذن وكسورالعظام والروماتيد والرماتيزم وكل ما يتعلق بالعظام فضلا عن الجراحة العامة وأمراض القلب  والأمراض الجلدية وأمراض العيون  كالرمد. 

 

الأشعة والتحاليل بالمجان 

 كما توفر القافلة خدمات الأشعة والتحاليل للمواطنين بالمجان، وكذلك يتم الكشف والعلاج لمرضى المسالك البولية وتحتوى القافلة على آليات تنفيذ المبادرات الرئاسية كصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي،مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي والدهون الثلاثية. 

 

مواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا

 وأضافت مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان أنه يجرى الكشف بالبطاقة الشخصية وشهادة ميلاد الأطفال، مؤكدة أن مواعيد العمل من الساعه التاسعه صباحًا حتى الساعه الثانيه عصرًا حيث يتم بتلك القافلة اتخاذ إجراءات القرار الوزارى للعلاج بالأشعة على نفقة الدولة 

مدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة 

 ومن جهته أكد الدكتور محمد حسن زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وإصدار تقريرا، وذلك حتى يتثنى تحرير تقرير اللجنة الثلاثية وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة مرفقة بصورة البطاقة الشخصية تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

 

طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا 

 وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة وفور إصدار القرار يخطر المريض برسالة نصية على هاتفه المحمول حتى  يتم  التوجه إلى المستشفى  لتلقى الخدمة العلاجية المقررة

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استخدام الرقم القومى للكشف عن القرار 

 وأضاف زيدان أن المرضى المنتفعين بـمنظومة التأمين الصحى غير مشمولين بقرارات العلاج على نفقة الدولة ويمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي.

 

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية مركز صحة 54 يومى الخميس والجمعة

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