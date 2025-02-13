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صحة الشرقية: متابعة يومية وشهرية لإجراءات السلامة في المنشآت الطبية

صحة الشرقية، فيتو
صحة الشرقية، فيتو

ترأس الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، في حضور الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، ورانيا عبد القادر مسئولة الصحة المهنية بالمديرية، 

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مديرو الإدارات الفنية 

وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ورؤساء اللجان الفرعية للسلامة والصحة المهنية من مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ورؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات، 

قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية 

وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات، ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشآت الطبية والمترددين عليها.

الدور الحيوي لمسئولى السلامة والصحة المهنية 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان الدكتور هاني جميعة أكد الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومسئوليتهم الهامة في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها، والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال متابعتهم المستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، مع توفير ونشر الإرشادات واللوحات الخاصة بالسلامة المهنية.

 

أهمية المتابعة اليومية والشهرية  

كما أكد وكيل الوزارة أهمية المتابعة اليومية والشهرية، واتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية،

متابعة المولدات الكهربائية 

 بالإضافة إلى متابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، ومعدات الحرائق، والمرور علي المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمصاعد وللأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة، مع متابعة الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتعامل معها أثناء النقل بالشكل السليم وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

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 أهمية التدريب المستمر 

كما أشار "جميعة" إلي أهمية التدريب المستمر وعمل تقييم وتحليل لإدارة المخاطر فى المستشفيات والمراكز الطبية، ووضع خطط للإخلاء والطوارئ ويتم مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارئ للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.

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اياد درويش مدير ادارة المستشفيات الدكتور هانى جميعة زكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية رانيل عبدالقادر مسئولة الصحة المهنية

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