الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تتابع تطوير خدمات العيون والأنف والأذن في مستشفيات ههيا وبلبيس

صحة الشرقية
صحة الشرقية

 قام الدكتور أحمد سعد مساعد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، والدكتور محمود مشعل استشاري طب وجراحة العيون ومستشار المديرية للرمد، بزيارة إلى مستشفى ههيا المركزي، حيث تم متابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، وأعمال التطوير الخدمة الطبية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى.

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية للكشف والعلاج المجانى بالعاشر

مناقشة الدكتورة هبه الضريبي 

أكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية، وأضاف أنهم قاموا بمناقشة الدكتورة هبة الضريبي مديرة المستشفى والكوادر والفرق الطبية في تخصص الرمد، سبل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، بما يحقق أعلى معايير الجودة.

مساعد مدير الطب العلاجى بالمديرية 

وتفقد الدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالحميد استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومستشار المديرية للأنف والأذن، مستشفى بلبيس المركزي، حيث تابع سير العمل بالمستشفى، وأعمال تطوير منظومة الأنف والأذن والحنجرة بها.

رفع كفاءة الخدمات الطبية 

وذلك  في حضور الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، واطلع على التحديات التي تواجه الطاقم الطبي، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الخدمات الطبية وخاصة عمليات الأنف والأذن والحنجرة، وتعزيز جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة عالية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتطوير الخدمات الطبية بهم لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

 

تطوير منظومتى طب العيون والأنف والحنجرة 

وأوضح جميعة أن هذه الزيارات تأتي بهدف تطوير منظومتي طب وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة بالمستشفيات التابعة للمديرية، من خلال حصر الاحتياجات اللازمة وتحديث التجهيزات الطبية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، والعمل على إضافة خدمات طبية جديدة.

تدريب الكوادر الطبية 

إلى جانب تدريب الكوادر الطبية وصقل مهاراتهم وتأهيلها بأحدث التقنيات والأساليب العلاجية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

صحة الشرقية: إنهاء أعمال القافلة الطبية بقرملة فى بلبيس

الحرص على المتابعة المستمرة 

 لافتًا إلى حرص الإدارة العامة للطب العلاجي على المتابعة المستمرة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير أفضل رعاية طبية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد سعد مديرعام الطب العلاجى بمديرية الصحة محافظة الشرقية طب وجراحة العيون منابعة انتظام العمل مستشفى ههيا المركزى الدكتورة هبة الضريبي

مواد متعلقة

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية للكشف والعلاج المجانى بالعاشر

صحة الشرقية: إنهاء أعمال القافلة الطبية بقرملة فى بلبيس

وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة

صحة الشرقية تعقد اجتماعا مع شركة مستلزمات الغسيل البريتوني

الأكثر قراءة

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية يكشف مفاجأة حول وفاة الطالبة إيمان مصطفى

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

إصلاح جمركي صارم، مدبولي: لا مكان للمهربين في مصر

منوعات

المزيد

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

علي جمعة يشرح علاقة الجن بالقطة السوداء 13 سببا يمنع الملائكة من دخول البيت ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية