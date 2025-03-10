صحة الشرقية تتابع تطوير خدمات العيون والأنف والأذن في مستشفيات ههيا وبلبيس

قام الدكتور أحمد سعد مساعد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، والدكتور محمود مشعل استشاري طب وجراحة العيون ومستشار المديرية للرمد، بزيارة إلى مستشفى ههيا المركزي، حيث تم متابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، وأعمال التطوير الخدمة الطبية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى.

مناقشة الدكتورة هبه الضريبي

أكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية، وأضاف أنهم قاموا بمناقشة الدكتورة هبة الضريبي مديرة المستشفى والكوادر والفرق الطبية في تخصص الرمد، سبل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، بما يحقق أعلى معايير الجودة.

مساعد مدير الطب العلاجى بالمديرية

وتفقد الدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالحميد استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومستشار المديرية للأنف والأذن، مستشفى بلبيس المركزي، حيث تابع سير العمل بالمستشفى، وأعمال تطوير منظومة الأنف والأذن والحنجرة بها.

رفع كفاءة الخدمات الطبية

وذلك في حضور الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، واطلع على التحديات التي تواجه الطاقم الطبي، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الخدمات الطبية وخاصة عمليات الأنف والأذن والحنجرة، وتعزيز جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة عالية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتطوير الخدمات الطبية بهم لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

تطوير منظومتى طب العيون والأنف والحنجرة

وأوضح جميعة أن هذه الزيارات تأتي بهدف تطوير منظومتي طب وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة بالمستشفيات التابعة للمديرية، من خلال حصر الاحتياجات اللازمة وتحديث التجهيزات الطبية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، والعمل على إضافة خدمات طبية جديدة.

تدريب الكوادر الطبية

إلى جانب تدريب الكوادر الطبية وصقل مهاراتهم وتأهيلها بأحدث التقنيات والأساليب العلاجية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

الحرص على المتابعة المستمرة

لافتًا إلى حرص الإدارة العامة للطب العلاجي على المتابعة المستمرة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير أفضل رعاية طبية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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