وكيل صحة الشرقية يتابع فحص إبصار طلاب المدارس بشيبة

قام الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بزيارة لمدرسة الشهيد طيار إبراهيم علي الحداد الابتدائية بقرية شيبة بمركز ومدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالقنايات،

الوقوف على سير العمل بالمبادرة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية انة تم الوقوف على سير العمل بالمبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا.. مستقبلنا"، يرافقه الدكتورة نغم قوره منسق عام المبادرة بالمحافظة، والدكتورة أروى إبراهيم مديرة الإدارة الصحية بالقنايات.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية آلية تنفيذ الفحوصات الطبية لطلاب المرحلة الابتدائية، من خلال الفرق الطبية، واطمأن على تقديم الخدمة وفق خطة عمل المبادرة، والتأكد من سرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة

الحالات التى تحتاج متابعة متخصصة

وذلك للحالات التي تحتاج إلى متابعة متخصصة، سواء بتوفير نظارات طبية أو إحالتها للمستشفيات المختصة، مؤكدًا على الفرق الطبية بأهمية استمرار التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار للحفاظ على صحة العيون وتحسين جودة الحياة المدرسية والتعليمية.

التحدث مع الطلاب للاطمئنان عليهم

وحرص الدكتور هاني جميعة خلال جولته داخل المدرسة، على التحدث مع الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية، واستفسر منهم عن مدى التزامهم بالإرشادات الصحية والوقائية داخل المدرسة، مؤكدًا على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العيون والصحة العامة، كما أكد أن الاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار يسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرتهم على الاستيعاب والتعلم.

الاهتمام بصحة الطلاب

وأكد الدكتور هاني جميعة أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، لما لذلك من أثر مباشر على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم التعليمي،

متابعة دقيقة من فرق الإشراف

مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة من قبل فرق الإشراف بوزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية، للتأكد من تنفيذ الفحوصات الطبية بأعلى جودة، واتخاذ الإجراءات الفورية لعلاج الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي.

الشكر لمنسق عام المبادرة

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمنسق عام المبادرة بالمحافظة، ولمديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ولفرق العمل بالإدارة الصحية، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة ورعاية الطلاب، ومشيدًا بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع الطلاب المستهدفين، وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

تغطية 25 % من المستهدف الكلى

وقال أن المبادرة منذ انطلاقها قامت بفحص ١٦٦٥١٦ طالبًا خلال اليومين الأول والثاني على مستوى المحافظة، محققة بذلك نسبة تغطية ٢٥٪ من المستهدف الكلي، والذي يبلغ ٦٥٦٩٥٠ طالبًا،

المستهدف من الفحص

مضيفًا أن المستهدف من الفحص داخل نطاق الإدارة الصحية بالقنايات يبلغ ٣٦٣٦٠ طالب، حيث تم حتى الآن فحص ١٠٣٧٨ طالبًا، منهم ٥١١٠ طالب تم فحصهم اليوم فقط، لافتًا أن فرق مديرية الشئون الصحية تتولى فحص طلاب مدارس الريف بالمحافظة.

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