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صحة الشرقية: وحدة الماموجرام المتنقلة بفاقوس تقدم خدماتها لـ 306 مواطنين

وحدة الماموجرام المتنقلة
وحدة الماموجرام المتنقلة بفاقوس، فيتو

شهدت وحدة الماموجرام  المتنقلة للكشف المبكر عن الأورام بمركز فاقوس محافظة الشرقية في يومها الثالث إقبالًا متزايدًا من السيدات والمواطنين، تم خلاله توقيع الكشف الطبي على ١٠٢ مواطن. 

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إجمالي المستفيدين من الفحص 

ووصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوحدة خلال الثلاثة أيام الماضيين إلى ٣٠٦ مواطنين، بالإضافة إلى تحويل ١٧ حالة إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

 

دعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة 

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الجهود تأتي بعد دعم  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، محافظة الشرقية بالوحدة المتنقلة، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الإقبال على وحدة الماموجرام 

 مشيدًا بالإقبال الكبير على "الماموجرام"، والذي يعكس وعي السيدات بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وحرصهن على الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية.

 

علاج الامراض المزمنة 

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الطبية المصاحبة للوحدة تواصل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف عن الأورام السرطانية الأخرى.

 

اكتشاف أنواع السرطان مبكرا 

ذلك مثل سرطان "الرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم"، ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

 

الوحدة مستمرة حتى 19 مارس الحالي

وقال جميعة إن الوحدة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأربعاء ١٩ مارس ٢٠٢٥، وتعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ ظهرًا تحت إشراف فريق طبي متخصص.

 

متابعة العمل ميدانيا 

كما تتم متابعة العمل ميدانيًا من قبل الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مريم محمود مديرة المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتورة منى عبد العزيز الطحاوى مديرة الإدارة الصحية بفاقوس.

 

انتظام الخدمات وتذليل العقبات 

 وذلك لضمان انتظام الخدمات وتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية، لافتًا أن وكيل وزارة الصحة قدم الشكر لهم ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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التوجه للوحدة المتنقلة للاستفادة 

ودعت مديرية الشئون الصحية جميع السيدات بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المجاورة إلى التوجه للوحدة المتنقلة للاستفادة من الفحوصات المجانية، حفاظًا على صحتهن وسلامتهن، مؤكدة استمرار الجهود لتنفيذ رؤية الدولة في دعم صحة المرأة المصرية ضمن استراتيجية ١٠٠ مليون صحة.

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