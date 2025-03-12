صحة الشرقية: فحص عيون 259 ألف طالب خلال ٣ أيام

صرح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية بالمحافظة،

موعد إطلاق المبادرة

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن صحة الشرقية أنه تم إطلاق المبادرة يوم الأحد الماضي الموافق 9مارس ٢٠٢٥، تحت شعار "عيون أطفالنا.. مستقبلنا"، قامت خلال الثلاثة أيام الماضيين بفحص ٢٥٩١٤٥ طالبا خلال ٣ أيام فقط من المبادرة، والتي تستهدف فحص ٦٥٦٩٥٠ طالب بالمحافظة، محققين بذلك نسبة تغطية ٣٩.٥٪ من الفحص المستهدف.

تحويل 12 طالب للمتابعة المتخصصة

هذا بالإضافة إلى إحالة أكثر من ١٢ ألف طالب، ممن تبين احتياجهم إلى متابعة طبية متخصصة، سواء لتوفير نظارات طبية أو لإجراء تدخلات علاجية مناسبة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية تواصل عملها المكثف في المدارس المستهدفة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع الطلاب المستهدفين وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

الاطمئنان على سير العمل

مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية دقيقة من قبل الجهاز الإشرافي بوزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية، والإدارات الصحية بالمحافظة، للاطمئنان على سير العمل بشكل سليم، والتأكد من تنفيذ الفحوصات الطبية بأعلى جودة.

الاجراءات الفورية اللازمة

مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لعلاج الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي، سواء بتوفير النظارات الطبية أو إحالتها إلى المستشفيات المتخصصة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نغم قوره منسق عام المبادرة بالمحافظة.

توجيهات القيادة السياسية

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، لما لذلك من أثر مباشر على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم التعليمي، مضيفًا أن الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار يساهم في تحسين جودة حياة الطلاب.

فرص اكبر للاستيعاب بالفصول

كما يمنحهم فرصة أفضل للاستيعاب والتعلم دون معوقات صحية، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال في سن مبكرة.

فحص طلاب المدارس بالريف

ولفت جميعة الى ان أن فرق مديرية الشئون الصحية بالشرقية تتولى فحص طلاب مدارس الريف بالمحافظة، وذلك وفق خطة عمل منظمة لضمان تقديم الخدمات الطبية لجميع الطلاب المستهدفين.

المبادرة تنفذ وفق الجدول الزمنى

مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد لتحقيق المستهدف بالكامل، مع تركيز الفرق الطبية على التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار، للحفاظ على صحة العيون وتحسين جودة الحياة المدرسية والتعليمية لأبنائنا الطلاب.

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