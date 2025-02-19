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وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان، بالمرور الميداني على وحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.

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الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

جاء ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفي حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور سامح إسكندر مدير إدارة الرعاية المتكاملة وإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، والدكتورة رضوى محمود مديرة الإدارة الصحية بالزقازيق.

مبادرة رئيس الجمهورية 

وهو ما يأتى في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "تطوير خدمات الرعاية الأولية"، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية بقطاع الرعاية الأولية، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، 

تطوير خدمات الرعاية الاولية 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية  ان وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة تفقدا  العيادات التخصصية والخدمات المقدمة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية بوحدة جزيرة السعادة، متابعين عمل الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"،

الكشف المبكر عن اورام الثدى 

والتي منها "دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، كما تفقدا غرفة المشورة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية، واطمأنا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

ملفات طب الاسرة 

كما قام الدكتور هاني جميعة والدكتور محمد عبدالله بالمرور على غرفة ملفات طب الأسرة، وتم التأكد من استيفاء الملفات وفقًا للتعليمات المحددة من قبل وزارة الصحة، وتم التنبيه باستكمال الملفات وفقًا لعدد الأسرة المستهدفة بالخدمة بقرية جزيرة السعادة،

مناظرة مؤشرات التردد 

 كما تم المرور على عيادة تنظيم الأسرة، وغرفة المشورة بها، ومناظرة مؤشرات التردد عليها، والتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة، كما تم المرور على معمل الدم والأمراض المتوطنة بالوحدة، 

توافر المستلزملت والكيتسات اللازمة 

والتأكد من توافر المستلزمات والكيتسات اللازمة للعمل، لضمان تقديم التحاليل الطبية بدقة وكفاءة عالية، كما تابعا مؤشرات أداء العيادات المسائية، ووجه بأهمية تكثيف جهود التوعية والدعاية لهذه العيادات لضمان الاستفادة القصوى منها من قِبل المواطنين.

سجلات التردد ومؤشرات الاداء

كما اطلع وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية على سجلات التردد ومؤشرات الأداء الخاصة بمبادرة "قلبك أمانة"، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، 

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مستوى اداء العمل داخل وحدات الرعاية 

وأشاد الدكتور محمد عبدالله بمستوى أداء العمل داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الشرقية، وخاصة في مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية، والتي تميزت بها المحافظة على مستوى الجمهورية، مقدمًا الشكر هو ووكيل الوزارة للفرق الطبية على الأداء المتميز، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

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وحدة طب الأسرة جزيرة السعادة مركز الزقازيق محافظة الشرقية الدكاور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالله رئيس الادارة المركزية

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