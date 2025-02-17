وكيل صحة الشرقية يكشف تفاصيل اختناق 27 طالبًا في بلبيس (فيديو)

كشف هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، تفاصيل إصابة 27 طالبًا بحالات اختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بإحدى مدارس مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

لجنة لمعرفة سبب حدوث الواقعة

وقال هاني جميعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تشكيل لجنة لمعرفة سبب ما حدث والوقوف على ملابسات ما حدث.

تسرب غاز من مصنع

وأشار وكيل صحة الشرقية، إلى أنه حصل تسرب من مصنع وخرج دخان من هذا المصنع وحدث تسرب لغاز أول أكسيد الكربون، وهو ما تسبب في هذا الحادث.

تطورات الحالة الصحية للطلاب

وحول الحالة الصحية للطلاب الذين تعرضوا لحادث الاختناق، ذكر وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع الطلاب خرجوا من المستشفى بعد عمل الإسعافات اللازمة لهم، ولا توجد أي حالات حاليًا في المستشفيات.

وأوضح أنه «كان هناك 27 طالبًا واثنان من المدرسين، والحالات مستقرة وخرجت جميعًا من المستشفى».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.