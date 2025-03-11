بعد إحالة المتهم للمحاكمة.. تفاصيل هتك عرض طفلة بحمام عمومي في الشرقية.. الطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي.. وزوجته: لو ثبتت إدانته هخلعه.. ووالده: ابني معاق ذهنيا (صور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية الأيام الماضية، جريمة شنيعة أثارت الرأي العام بشكل كبيرعلى منصات السوشيال ميديا المختلفة،حيث تجرد شاب ثلاثيني من مشاعره، وهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر8 سنوات داخل حمام عمومي في نهار رمضان، بالقرب من سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي حيث تم ضربه بعنف وتسليمه لرجال الشرطة.

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان في نهار رمضان

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب يدعى"خيري"37 عاما (متزوج ولديه أبناء) مقيم قسم ثالث العاشر من رمضان، متهم بالتعدي على طفلة جنسيًّا داخل حمام عمومي بمنطقة السوق، في "ابني بيتك" بالحي العاشر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تحت التهديد، حيث كان بحوزته آلة حادة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث حيث تحفظت على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان،فيتو

فيما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية وقررت غلق الحمام نهائيا وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وأخطرت النيابة العامة "نجدة الطفل" و"المجلس القومي للطفولة والأمومة" من أجل تقديم الدعم النفسي للمجني عليها.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: زوجتي كانت بترفض ممارسة العلاقة الزوجية وأنا مضطرب نفسي

واستمتعت جهات التحقيق بالشرقية لأقوال المتهم، الذي أقر بارتكابه الجريمة الشنيعة موضحًا، أنه يتعاطى المواد المخدرة ويمر بظروف نفسية سيئة نتيجة رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معها قبل الواقعة قائلا: "فوجئت بالطفلة قدامي في دورة المياه، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة بعد تحسن حالتها ووالدتها وشهادات شهود الواقعة الذين أيدوا أقوال المجني عليها والمتهم.

والدة الطفلة روناء،فيتو

حبس مرتكب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيق

وأمرت نيابة العاشرمن رمضان بحجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومي بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

كواليس جلسة تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

وفاجأ محامى المتهم قاضي المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان خلال جلسة التجديد بتقديم شهادة معاملة أطفال لمرتكب الجريمة الشنيعة، مؤكدا أن موكله فاقد الأهلية وغيرمدرك لطبيعة أفعاله وقت ارتكابه الواقعة، إلا أن القاضي باغت الأخير بسؤال كشف من خلاله أن المذكوربكامل قواه العقلية ومدرك لأفعاله تماما.

فيما تمسكت محامية الطفلة المجنى عليها أمام جهات التحقيق بالطعن بالتزويرعلى المستند الذي بحوزة محامى المتهم.

وقررقاضى المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومى بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

إصابة زوجة المتهم بهتك عرض الطفلة روناء بصدمة شديدة

هتك عرض الطفلة روناء، وفي أول تعليق لها على الجريمة التى ارتكبها زوجها في حق طفلة بريئة، نفت زوجته ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أو لسان زوجها من رفضها طلب معاشرته لافتة إلى أنها لم تره قبل الواقعة بنحو48 ساعة تقريبا.

وأضافت:"أصبت بصدمة شديدة فور مشاهدتي مقاطع الفيديو المتداولة له على منصات التواصل الاجتماعي وهو في حالة إعياء شديدة بعد التعدي عليه بالضرب المبرح من قبل الأهالي بعد ضبطه أثناء محاولته هتك عرض الطفلة روناء، وفي حال ثبوت التهمة عليه لن أتردد في رفع دعوى خلع ضده".

والد المتهم بهتك عرض طفلة العاشرمن رمضان،فيتو

والد المتهم بهتك عرض طفلة العاشر:ابنى معاق ذهنيا ولديه شهادة 5%

فيما عبروالد المتهم عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمورفي واقعة قيام نجله بهتك عرض الصغيرة في نهاررمضان، مشيرا إلى أن ابنه يعانى من إعاقة ذهنية وغير مدرك لأفعاله وقت ارتكابه الجريمة قائلا: "لو تبين بعد تقرير الطب الشرعي أن ابنى سليم وبكامل قواه العقلية سأطالب بإعدامه في ميدان عام".

وأضاف:“نجلي يعانى من إعاقة ذهنية وكل الجيران والأقارب يعلمون ذلك ولديه شهادة 5% وقدمها المحامى لجهات التحقيق، كما أن نجلي الثانى يعاني من نفس المشكلة ما عدا ابنتى الصغري”.

وأشاروالد خيري، إلى أن نجله خيري تزوج من إحدى جيرانه منذ 20 سنة تقريبا وتعمل عاملة في مصنع بالعاشر وكانت تعلم حالته الصحية وتساعده على توفير نفقات البيت.

تقرير الطب الشرعي يثبت صحة التقرير المبدئى

قالت بثينة غنيم محامية الطفلة المجنى عليها، إن تقريرالطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي بوجود شرخ ونزيف وآلام إثر التعدي على الطفلة وهتك عرضها دون فقد عذريتها.

إحالة المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية للجنايات

أمرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية محافظة الشرقية إحالة المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام بسوق منطقة ابنى بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

والدة الطفلة روناء توضح حقيقة قيام صاحب المنزل بطردهم

ردت والدة الطفلة روناء على الأخبار المتداولة بشأن طردها وأسرتها من المنزل مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما

وأوضحت، أن صاحب المنزل الذي كانوا يقيمون فيه منذ 8 سنوات اضطر لبيع المنزل منذ شهر بسبب أزمة مالية مشيرة إلى أن ذلك لا علاقة له بالحادثة التي تعرضت لها طفلتها وأن ما تم نشره هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

لحظة ضبط المتهم بهتك عرض طفلة العاشرمن رمضان،فيتو

رئيس جهاز العاشر من رمضان: توفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها حتى تتمكن من كسب قوت يومها

وزارالمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهازمدينة العاشر من رمضان في وقت سابق أسرة الطفلة بمنزلهم للاطمئنان على الصغيرة ومؤازرة أسرتها في مصابهم مؤكدا توفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها حتى تتمكن من كسب قوت يومها وأن ترعى بناتها الأربعة وقدم مجموعة من الألعاب والهدايا القيمة للطفلة المجني عليها.

كما وعد أهالي الخير بالمحافظة الأسرة بتجهيزالكشك بالثلاجة والمنتجات اللازمة.

وزيرة التضامن تكلف بتوفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

الاسعاف في مكان الواقعة،فيتو

محافظ الشرقية يستقبل والدة طفلة العاشر المعتدى عليها ويسلمها شقة "التضامن"

استقبل المهندي حازم الأشموني محافظ الشرقية، السيدة سناء والدة الطفلة المعتدي عليها بمدينة العاشر من رمضان، ذلك بالديوان العام واطمئن علي حالة الطفلة الصحية.

وأكد محافظ الشرقية، توفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي، الطفلة المعتدي عليها وأسرتها، وكلف الصحة والتضامن بالمتابعة اليومية لحالتها، وقرر تسليم الأسرة شقة سكنية، ومساعدة مالية من مديرية التضامن.

وأعربت السيدة سناء والدة الطفلة، عن شكرها لأجهزة الدولة، لوقوفها معها في أزمة، وطالبت بسرعة إحالة المتهم الي الجنايات لتوقيع أقصي عقوبة علي مرتكب الواقعة.

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