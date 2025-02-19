صحة الشرقية تنظم قافلة طبية بقرية الدهتمون بأبوكبير

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الدهتمون بأبو كبير، وتم الكشف خلالها على 2134 مواطنا مجانًا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

وقال محمود عبد الفتاح، المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية كشف عن أن القافلة الطبية المجانية بقرية الدهتمون بمركز أبوكبير استمرت يومين.

10 تخصصات طبية

واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"

إجراء كافة الفحوصات المعملية

وكذلك تخصيص ٢ عيادة لـتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

توقيع الكشف الطبى على 2143 مواطنا

كما تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2143 مريضا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية،

تنظيم جلسات وندوات صحية

فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية.

المهندس حازم الأشموني

ومن جانبه، أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة لتنظيم القوافل الطبية المجانية للقرى النائية بنطاق المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " التي تستهدف جميع المواطنين، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

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