وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة إلى أحمد الشرع: عندما تفتح عينك كل صباح سترانا

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مهاجمة 40 هدفًا عسكريًا في جنوب سوريا، موضحًا أن ذلك جاء لتطبيق السياسة التي أعلنا عنها لإحباط التهديدات"، وفق زعمه.

الاحتلال يؤكد البقاء فى سوريا لفترة غير محدودة

وأضاف وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس خلال جولة في منطقة "جبل الشيخ"، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة، وتابع زاعما: "سندافع عن سلامة الدروز في المنطقة".

يسرائيل كاتس، فيتو

وقال يسرائيل كاتس: "سنوثّق العلاقة مع سكان المنطقة، وسنبدأ، يوم 16 من الشهر الجاري، بخطة عمل الدروز في بلدات الجولان".

وزير جيس الاحتلال يوجه رسالة إلى أحمد الشرع

ووجه وزير جيش الاحتلال رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال: "عندما يفتح الجولاني عينيه كل صباح سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ، وسيتذكر أننا هنا".

واستطرد مدعيا: "سنحافظ على المنطقة الآمنة، وعلى جبل الشيخ، وسنضمن أن تكون المنطقة الآمنة في جنوب سوريا منزوعة السلاح".

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