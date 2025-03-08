السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

خلع القناع، وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم الشرع بسبب الطائفة العلوية

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فيتو

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل في سوريا، حيث تواجه السلطات الجديدة تحركات تقول إنها لفلول النظام السابق.

 

كاتس يهاجم الشرع

وقال كاتس في بيان: "الجولاني (أحمد الشرع) استبدل بثوبه بدلة وقدم وجهًا معتدلًا، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: إرهابي من مدرسة القاعدة يرتكب أفعالًا مروعة ضد السكان المدنيين".

وشدد كاتس على أن إسرائيل "ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا"، مع التعهد بأن الجيش "سيستمر في العمل للحفاظ على جنوب سوريا منزوع السلاح"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر كاتس من تصاعد العنف في سوريا، زاعمًا أن القوات السورية ترتكب "فظائع ضد المدنيين العلويين".

 

أحداث الساحل السوري

وتشهد منطقة الساحل السوري منذ الخميس اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، تعد "الأعنف" منذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر.

 

الشرع يتوعد فلول نظام بشار الأسد

وأكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الجمعة، على مواصلة ملاحقة من وصفهم بفلول النظام الساقط وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وأفاد الشرع في خطاب عقب الأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل السوري: "إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا قد اعتديتم على كل السوريين وبهذا لقد اقترفتم ذنبًا لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم".

وتابع الشرع: "لا نريد سفك دماء أحد" داعيًا "المعتدين" إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم قبل فوات الأوان.

وشدد الرئيس السوري على محاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مضيفًا: "أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم".

وتمثل المنطقة الساحلية تحديا أمنيا رئيسيا للرئيس السوري في الفترة الانتقالية، في مسعاه لتعزيز سيطرته.

وبعد 3 أشهر من إطاحة الأسد، تواجه جهود الشرع لإعادة توحيد سوريا تحديات كثيرة، أبرزها فلول النظام السابق، والتمدد الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين البلدين.

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