الشرع يجتمع بأعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة

قالت الرئاسة السورية، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يجتمع مع أعضاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة.

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بـ"أحداث الساحل "

ويوم الأحد، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع قرارًا بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في "أحداث الساحل السوري"، وذلك في إشارة إلى المواجهات الدموية التي وقعت في بعض مناطق الساحل.



لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري

وقال حساب الرئاسة على منصة إكس، إن اللجنة منوطة بـ "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات، التي أدت لوقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها".

وبحسب شبكة «BBC»، أشار القرار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشأن إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا

ودعا الشرع، الأحد، إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا.

وقال الشرع، خلال كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق في وقت مبكر الأحد، إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة".

وأضاف: "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع"، مؤكدًا أن السوريين قادرون على "العيش سوية بهذا البلد".

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