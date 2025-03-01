السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو وكاتس يصدران تعليمات لجيش الاحتلال بالاستعداد للهجوم على القوات السورية في جرمانا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما لجيش الاحتلال  بالاستعداد للهجوم على القوات السورية في قرية جرمانا الدرزية بالقرب من دمشق.

تعليمات لجيش الاحتلال بالهجوم على القوات السورية بالقرب من دمشق

وأفادت  صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن قرية جرمانا الدرزية بالقرب من دمشق، عاصمة سوريا، والتي يقولان إنها "تتعرض لهجوم من قبل نظام الرئيس أبو محمد الجولاني".

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حكومة الاحتلال: "لن نسمح للنظام في سوريا بالمساس بالدروز"

 

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتبي نتنياهو وكاتس، الذي جاء فيه أيضا: "لن نسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.. إذا أساء النظام إلى الدروز فسوف نؤذيه"، على حد وصفه.

واليوم السبت، أعلن الأمن السوري  تنفيذ عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق، عقب مقتل أحد عناصره في حادثة إطلاق نار.

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دمشق جيش الاحتلال نتنياهو سوريا

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