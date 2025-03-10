أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)
دخل مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء عند عرض صورة والدته، وتذكر حادثة مؤثرة من طفولته، حيث كاد يفقد حياته بعد ولادته بثلاثة أيام عندما غابت والدته لشراء الطعام، وعادت لتجده في حالة خطرة. ومنذ ذلك الحين، أدرك مدى تعلقها الشديد به.
أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA أنه نجله، موضحًا أن الولد ينسب لـ والده إذا كانت الزواج صحيح.
الصحة تخصص خطا ساخنا مجانا لحجز مواعيد جلسات الغسيل الكلوي
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة نفرو مصر بجميع محافظات الجمهورية.
اشتباكات دامية في حلب بين الأمن السوري وقسد (فيديو)
أعلنت وزارة الدفاع السورية فجر اليوم الإثنين، التصدي لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على مدينة حلب، مؤكدة أنها "أوقعت خسائر في صفوف المجموعات المهاجمة".
اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال
تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته الإعلامية بتهمة الإهمال، بعدما تسبب نجل الأخيرة في دهس عامل دليفري ووفاته أثناء قيادة سيارة الشيف.
ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه غير قلق على الإطلاق بشأن المناورات العسكرية المزمعة بين روسيا والصين وإيران.
مصدر باتحاد الكرة: حكم من خارج القائمة الدولية مرشح بقوة لإدارة القمة 130
كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن هناك أزمة داخل لجنة الحكام بشأن اختيار حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130، المحدد لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.
11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني
بدأت الإضرابات في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا بعد منتصف ليل الاثنين (23:00 يوم الأحد بتوقيت جرينتش)، حيث دعت نقابة "فيردي" موظفي الخدمات العامة وموظفي الخدمات الأرضية وأمن الطيران إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في نزاعين منفصلين حول الأجور.
اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من خطر اندلاع حرب
أدانت كوريا الشمالية، الإثنين، التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصفتها بأنها "استفزاز"، محذرة من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"، بعد أيام على قصف القوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ قرية على أراضي الجنوب.
مصطفى يونس يروي موقفا مؤثرا مع جيهان السادات
كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف مؤثر جمعه بالسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أبدت اعتذارها له عن عدم الاطمئنان عليه بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال إحدى المباريات، والتي أسفرت عن كسر في ذراعه وخضوعه لجراحة تضمنت 18 غرزة وأربعة مسامير.
دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)
أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الياباني حصل على غواصة عسكرية جديدة من فئة Taigei المطوّرة.
ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025.
اليوم، الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ
تدخل الرسوم الجمركية الإضافية الصينية بنسبة ما بين 10 و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين 10 مارس.
صدمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 130
قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن ناصر منسي، لاعب الأبيض، أقرب للغياب عن مباراة القمة أمام النادي الأهلي.
الخارجية الأمريكية: ترحيل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أنه سيتم ترحيل مؤيدي حركة حماس الفلسطينية من الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم.
الكندوز يتراجع 27 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق
سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
رئيس وزراء كندا الجديد يصدم ترامب: لن نسمح لك بالانتصار
حذّر مارك كارني، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا الجديد، في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا مساء الأحد، من أن "الأمريكيين يريدون بلدنا" وفق تعبيره.
بينهم 3 نساء و7 قاصرين، إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا (صور)
أنقذت السفينة أوشن فايكينج التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أمس الأحد، 25 شخصا قبالة سواحل ليبيا بينهم ثلاث نساء وسبعة قاصرين.
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