أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

دخل مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء عند عرض صورة والدته، وتذكر حادثة مؤثرة من طفولته، حيث كاد يفقد حياته بعد ولادته بثلاثة أيام عندما غابت والدته لشراء الطعام، وعادت لتجده في حالة خطرة. ومنذ ذلك الحين، أدرك مدى تعلقها الشديد به.

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA أنه نجله، موضحًا أن الولد ينسب لـ والده إذا كانت الزواج صحيح.

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إجراءات الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوي ضمن المنظومة المميكنة الجديدة نفرو مصر بجميع محافظات الجمهورية.

أعلنت وزارة الدفاع السورية فجر اليوم الإثنين، التصدي لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على مدينة حلب، مؤكدة أنها "أوقعت خسائر في صفوف المجموعات المهاجمة".

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته الإعلامية بتهمة الإهمال، بعدما تسبب نجل الأخيرة في دهس عامل دليفري ووفاته أثناء قيادة سيارة الشيف.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه غير قلق على الإطلاق بشأن المناورات العسكرية المزمعة بين روسيا والصين وإيران.

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن هناك أزمة داخل لجنة الحكام بشأن اختيار حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130، المحدد لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

بدأت الإضرابات في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا بعد منتصف ليل الاثنين (23:00 يوم الأحد بتوقيت جرينتش)، حيث دعت نقابة "فيردي" موظفي الخدمات العامة وموظفي الخدمات الأرضية وأمن الطيران إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في نزاعين منفصلين حول الأجور.

يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

أدانت كوريا الشمالية، الإثنين، التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصفتها بأنها "استفزاز"، محذرة من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"، بعد أيام على قصف القوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ قرية على أراضي الجنوب.

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف مؤثر جمعه بالسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أبدت اعتذارها له عن عدم الاطمئنان عليه بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال إحدى المباريات، والتي أسفرت عن كسر في ذراعه وخضوعه لجراحة تضمنت 18 غرزة وأربعة مسامير.

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الياباني حصل على غواصة عسكرية جديدة من فئة Taigei المطوّرة.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

تدخل الرسوم الجمركية الإضافية الصينية بنسبة ما بين 10 و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين 10 مارس.

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن ناصر منسي، لاعب الأبيض، أقرب للغياب عن مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أنه سيتم ترحيل مؤيدي حركة حماس الفلسطينية من الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم.

سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

حذّر مارك كارني، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا الجديد، في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا مساء الأحد، من أن "الأمريكيين يريدون بلدنا" وفق تعبيره.

أنقذت السفينة أوشن فايكينج التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أمس الأحد، 25 شخصا قبالة سواحل ليبيا بينهم ثلاث نساء وسبعة قاصرين.

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