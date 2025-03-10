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خارج الحدود

رئيس وزراء كندا الجديد يصدم ترامب: لن نسمح لك بالانتصار

مارك كارني رئيس وزراء
مارك كارني رئيس وزراء كندا الجديد، فيتو

كندا، حذّر مارك كارني، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا الجديد، في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا مساء الأحد، من أن "الأمريكيين يريدون بلدنا" وفق تعبيره.

وقال الذي سيخلف جاستن ترودو: "لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار"، قائلا: إن كندا بحاجة إلى "بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".

وكان الحزب الحاكم في كندا قد انتخب مساء أمس الأحد مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن هذا المصرفي السابق البالغ من العمر 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي فاز بنسبة 85,9% من الأصوات.

خبير اقتصادي

وواجه كارني البالغ 59 عاما أزمات اقتصادية عندما كان على رأس بنك كندا، ثم أصبح في عام 2013 أول شخص غير بريطاني يترأس بنك إنجلترا منذ تأسيسه عام 1694.

فيما حظي تعيينه بإشادة واسعة في المملكة المتحدة بعد تعافي كندا من الأزمة المالية لعام 2008 أسرع من العديد من الدول الأخرى.


وكانت المعارضة المحافظة تأمل أن تجعل الانتخابات استفتاء على ترودو، الذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وزيادة معدلات الهجرة.

وأعلن ترودو استقالته في يناير، لكنه سيظل في منصبه حتى يتم اختيار خلف له وأداء اليمين الدستورية.

وتفرض قوانين الانتخابات إجراء انتخابات عامة قبل الخريف، لكن من المتوقع إجراؤها هذا الربيع.


وحصد كارني تأييدا واسعا من الوزراء وأعضاء البرلمان منذ إعلانه ترشحه في يناير.

فهو خبير اقتصادي رفيع المستوى يتمتع بخبرة في وول ستريت وكان يسعى منذ فترة طويلة لدخول عالم السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، لكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية المباشرة.

ومن المتوقع أن يبادر الزعيم الجديد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة فور توليه المنصب، إما عبر إعلانها بنفسه، أو من خلال تصويت بحجب الثقة قد تسعى إليه المعارضة في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.

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