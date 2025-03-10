مصطفى يونس يروي موقفا مؤثرا مع جيهان السادات

روى مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقفًا مؤثرًا من أيامه الأولى في الحياة، حيث كاد أن يفقد حياته بعد ولادته بثلاثة أيام فقط فقد خرجت والدته إلى السوق لشراء الطعام، وعندما عادت، وجدته في حالة حرجة، وهو ما جعله منذ ذلك الحين يحظى برعاية خاصة منها.

تأثر مصطفى يونس خلال تذكره والدته

وتحدث أيضًا عن بداياته الكروية، وقال إنه عندما انضم إلى الأهلي تحت سن 16 عامًا، كانت والدته تتابعه عن كثب وتدعمه بكل قوتها وأثناء استرجاعه لهذه الذكريات، لم يستطع إخفاء تأثره العميق، داعيًا الله أن يغفر لها ويرحمها، خاصة وأنه كان يتحدث عنها في شهر كريم، مما زاد من مشاعره الجياشة.

وأشار يونس خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه محمد موسى بقناة “الحدث اليوم” إلى أن والدته لم تكن مجرد أم عادية، بل كانت شخصية قيادية بكل معنى الكلمة، حيث وصفها بأنها كانت بمثابة "المحافظ" لمنطقة شبرا كانت تمتلك حضورًا قويًا، وتتولى مسئولية حل جميع المشكلات التي تواجه أهل المنطقة، سواء من عائلتها أو من عائلة والده. وأضاف أنها كانت القائدة الفعلية للعائلتين، وكان هو بالنسبة لها ابنًا استثنائيًا، تضعه في مكانة خاصة بين إخوته التسعة.

موقف مؤثر مع جيهان السادات

وكشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف مؤثر جمعه بالسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أبدت اعتذارها له عن عدم الاطمئنان عليه بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال إحدى المباريات، والتي أسفرت عن كسر في ذراعه وخضوعه لجراحة تضمنت 18 غرزة وأربعة مسامير.

وأشاد يونس بشخصية السيدة جيهان السادات، معتبرًا أن كلماتها تعكس مدى رقيها وتقديرها للاعبين.

التواصل مع جمال وعلاء مبارك

كما تحدث يونس عن علاقته القوية بأبناء الرؤساء، مشيرًا إلى أنه كان على تواصل مستمر مع علاء وجمال مبارك حتى وقت قريب، حيث وصفهما بعشاق كرة القدم.

وأوضح أن كرة القدم تحظى باهتمام الجميع، سواء من الجماهير العادية أو الشخصيات البارزة، مؤكدًا أن هذه الرياضة تجمع الجميع دون تفرقة.

وتطرق يونس إلى ذكرياته أثناء لعبه في مباريات داخل القصر الجمهوري أو في الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن والحرس كانوا يتعاملون مع اللاعبين بشكل ودي، يأكلون ويشربون معهم دون قيود، مما يعكس شغف الجميع بكرة القدم. واختتم حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم هي "الساحرة المستديرة" التي يعشقها الجميع، وأن حبها لا يقتصر على فئة دون الأخرى.



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