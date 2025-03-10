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رياضة

صدمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 130

ناصر منسي، فيتو
ناصر منسي، فيتو

الأهلي والزمالك،  قال مصدر داخل نادي الزمالك إن ناصر منسي، لاعب الأبيض، أقرب للغياب عن مباراة القمة أمام النادي الأهلي. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي تقام مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

ناصر منسي مهاجم الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن ناصر منسي سيخضع لاختبار طبي أخير قبل مران الزمالك الختامي اليوم الإثنين من أجل حسم موقفه من المشاركة في مباراة القمة. 

وغاب ناصر منسي عن مباراة الزمالك الماضية أمام مودرن سبورت بداعي الإصابة، حيث يعاني من آلام في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

فيما قال مصدر داخل الأهلي إن المغربي يحيى عطية الله مدافع الفريق لن يكون جاهزا للتواجد في معسكر مباراة القمة 130 أمام الزمالك، حيث تم مواصلة استبعاد اللاعب بسبب عدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة في عظام الوجه. 

 

كما منح  محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاعبي الفريق وعدا بصرف مكافآت مالية خاصة خارج لائحة الفريق حال الفوز على الزمالك بعد غد الثلاثاء في القمة 130، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين امس قبل المران المسائي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك. 

أضاف: جراديشار سيكون مهاجما للفريق في مباراة القمة بعد تأكد جاهزية اللاعب الطبية للمباراة بعد شكواه مؤخرا من آلام في منطقة الركبة حيث أعلن السلوفيني جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة. 

كما قال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الفني قرر استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء القادم بسبب عدم الجاهزية الفنية. 

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