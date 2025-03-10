اشتباكات دامية في حلب بين الأمن السوري وقسد (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع السورية فجر اليوم الإثنين، التصدي لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على مدينة حلب، مؤكدة أنها "أوقعت خسائر في صفوف المجموعات المهاجمة".

ويأتي هجوم "قسد" الجديد على مدينة حلب تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع السورية، الأحد، بدء المرحلة الثانية من العملية الأمنية لملاحقة فلول وضباط النظام السابق بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدن الساحل السوري.

أرتال عسكرية تابعة للجيش العربي السوري تتجه من مدينة مارع بإتجاه مدينة حلب، وسط استعدادات لشن معركة عسكرية ضد ميليشيا «قسد» الإرهابية 𝗣𝗞𝗞/𝗦𝗗𝗙/𝗬𝗣𝗚 في حي الشيخ مقصود والأشرفية. pic.twitter.com/6QCapnXLmy March 9, 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني قوله: "تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب".

وانتشرت في مواقع التواصل لقطات لأرتال عسكرية تتجه من مدينة مارع باتجاه مدينة حلب، لمواجهة قوات "قسد" في حي الشيخ مقصود والأشرفية.

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