الإثنين 10 مارس 2025
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دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

الغواصة حوت الرعد،
الغواصة حوت الرعد، فيتو

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الياباني حصل على غواصة عسكرية جديدة من فئة Taigei المطوّرة.

وجاء في منشور على الموقع:"يوم الخميس 6 مارس الجاري، وفي حوض بناء السفن التابع لشركة  Kawasaki Heavy Industries اليابانية، أقيمت احتفالية خصصت لضم غواصة Raigei الجديدة للخدمة لصالح الجيش الياباني، هذه الغواصة هي رابع غواصة من فئة Taigei تم تطويرها لصالح الجيش الياباني، واسمها باللغة اليابانية يعني (حوت الرعد)".

 

وأشار الموقع إلى أن الغواصة الجديدة تعتمد على محرك يعمل بالديزل والكهرباء بقوة 6000 حصان، يمكنها من الحركة تحت الماء بسرعة 20 عقدة بحرية، بينما الغواصات الثالث الأولى من نوع Taigei كانت تعتمد كل منها على محركين من نوع Kawasaki 12V 25/25SB.

يبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 3000 طن، ويمكن لهذه الغواصات حمل طاقم مكون من 70 شخصا، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وبصواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه الغواصات حصلت على بطاريات ليثيوم أيون متطورة، وأجهزة سونار ومعدات توجيه حديثة، واستخدمت في صناعة هياكلها مواد جديدة لامتصاص الصوت ليصعب اكتشافها من قبل الرادارات وأجهزة السونار، كما جهّزت بإشراك تمويه متطورة لتضليل الطوربيدات المعادية.

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الجيش الياباني حوت الرعد هاربون سلاح البحرية الياباني

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