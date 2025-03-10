الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

بينهم 3 نساء و7 قاصرين، إنقاذ 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا (صور)

إنقاذ مهاجرين أمام
إنقاذ مهاجرين أمام سواحل ليبيا، فيتو

أنقذت السفينة أوشن فايكينج التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أمس الأحد، 25 شخصا قبالة سواحل ليبيا بينهم ثلاث نساء وسبعة قاصرين.

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها مرسيليا في جنوب فرنسا، إن الناجين وبينهم خمسة قاصرين غير مصحوبين بذويهم وثلاث نساء وطفلان دون الرابعة، يتعافون حاليا وترعاهم فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة إس أو إس ميديتيرانيه على متن السفينة.

وذكرت أنه تم رصد القارب المنكوب بفضل تنبيه أصدره "هاتف إنذار" وهو رقم هاتفي يتصل به المهاجرون الذين يواجهون صعوبات عند عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت "إس أو إس ميديتيرانيه" أن السلطات الإيطالية حددت مارينا دي كارارا (شمال بيزا) كميناء آمن، على بعد 1222 كيلومترا.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فُقد أو لقي 247 شخصا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام 2025 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وفي العام 2024، فُقد أو قضى 2360 مهاجرا في المتوسط غالبيتهم العظمى في وسط البحر الذي لا يزال أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.

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