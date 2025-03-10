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خارج الحدود

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه غير قلق على الإطلاق بشأن المناورات العسكرية المزمعة بين روسيا والصين وإيران.


وتجري القوات البحرية لإيران وروسيا والصين مناورات عسكرية قبالة السواحل في جنوب شرق إيران من أجل "تعزيز الأمن الإقليمي"، وفق ما ذكرت موسكو والوكالة الإيرانية الرسمية.

وكانت هذه الدول قد أجرت مناورات مشتركة في المنطقة خلال السنوات الماضية انطلاقًا من رغبتها المشتركة في مواجهة ما تصفه بـ"الهيمنة الأميركية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "حفل بدء" المناورات المسماة "الحزام الأمني البحري 2025" جرى في ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران والمطل على بحر عمان.

وأضافت أن الحفل جرى "عشية بدء" المناورات التي تستمر "أياما عدة".

ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن الاثنين هو موعد بدء هذه المناورات، لكن وكالة تسنيم ذكرت أنها ستبدأ الثلاثاء.

وأشارت تسنيم إلى أن "سفنا قتالية وداعمة للقوات البحرية الصينية والروسية وسفن الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري" ستشارك في المناورات.

وتجري التدريبات "في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي، وتهدف إلى "تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة"، بحسب الوكالة.

من جهة أخرى، قال ترامب إن يتوقع أن تسفر المحادثات الأمريكية مع مسئولين أوكرانيين في السعودية عن نتائج جيدة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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