الشرع: بعض فلول النظام الساقط سعى لاختبار سوريا الجديدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع،: إن بعض فلول النظام الساقط سعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها.



وأضاف أن سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، مضيفًا إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها.



واستكمل، إن سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب، وهي تعني الجميع ومهمة للجميع، مشيرا إلي أنه لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح.

وقبل وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن القلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين.

وقبل وقت سابق من اليوم في المؤتمر الصحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.

وأضاف أن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع، فالسوريون يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة".

كما أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، بيدرسون عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الاعمال وعناصر موالية للنظام السابق، مع ورود تقارير مقلقة للغاية عن وقوع ضحايا مدنيين.

وقال بيدرسون في بيان أصدره اليوم الجمعة إنه "في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي".

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