السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

بعد توقفها بشكل مؤقت، الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة الساحل

قوات سورية، فيتو
قوات سورية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، عن  استئناف العملية العسكرية في الساحل السوري بعد "توقفها بشكل مؤقت".

 

الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة الساحل 

وقالت الدفاع السورية في بيانها الصادر اليوم، إن الأوضاع في الساحل تحت السيطرة الكاملة وعلى المدنيين الذين هبّوا لدعم قوات الأمن العودة لمناطقهم.

ومن جانبها أضافت وزارة الداخلية السورية، أن وجهاء منطقة وادي العيون بريف حماة تعهدوا بتسليم المطلوبين والأسلحة التي بحوزتهم، مشيرة إلى أن هناك اتفاقًا مع وجهاء منطقة وادي العيون بريف حماة يقضي بدخول الأمن العام إليها والانتشار فيها.

حصيلة خسائر اشتباكات منطقة الساحل السوري 

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية سورية، إلى ارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل.

واندلعت اشتباكات، الخميس الماضي، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات من قِبل عناصر تابعة لنظام بشار الأسد السابق، واستهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

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الساحل السوري الجيش السوري سوريا حماة

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