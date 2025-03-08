السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
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سوريا في خطر!

أغلب التحليلات تشير إلى أن ما شهدته سوريا في ساحلها الشمالى هو مخطط خارجى استثمر وضعا داخلىا يشوبه الخلافات.. أو هو تمرد على السلطة الحالية في دمشق، يلقى دعما إيرانيا يستهدف إسقاط هذه السلطة، أو الانفصال بالساحل الذى تغلب على سكانه أبناء الطائفة العلوية، على غرار ما هو حادث الآن في المناطق الكردية التى رفضت قسد تسليم سلاحها.

 
ويعزز هذه التحليلات أن السلطة الحالية في دمشق لا تسيطر أمنيا سوى على مساحات عديدة، حيث يتواجد على الأرض السورية قوات إسرائيلية وأمريكية وتركية وروسية، فضلا عن منظمات مسلحة مختلفة بعضها تعد إرهابية.

 
وهذا يعنى أن سوريا في خطر حقيقى الآن ولفترة ليست قصيرة مستقبلا كما نبهنا نحن وغيرنا مبكرا، عشية سقوط نظام بشار الأسد ومغادرته سوريا ولجوئه إلى روسيا.. ولن تستطيع مواجهة هذا الخطر الذى يهددها بالانقسام إلا بعملية سياسية جامعة وشاملة تتسع لجميع أطياف الشعب السوري المتعددة والمتنوعة عرقيا ودينيا وسياسيا.

 
فإن أى تدخلات إقليمية أو دولية في سوريا يتحقق باستغلال وإستثمار الاوضاع الداخلية أو الانقسامات أو الصراعات الداخلية، وحالة الضعف السوري.. سوف يصعب على أى قوى اقليمية أو دولية التدخل في سوريا أو استباحة أرضه إذا اتبع النظام السوري الحالي سياسات إقصائية وانتقامية وغلب أعزاء وطوائف على أخرى.

  
خروج سوريا من دائرة الخطر والاتجاه نحو الاستقرار السياسى يبدأ بالابتعاد عن الاقصاء والانتقام وأيضًا الخروج من عباءة القوى الأجنبية.. فلا يصح مثلا استبدال وصاية إيرانية بتركية، كما لا يستقيم السماح لقوى أجنبية إفساد المصالحات مع القوى الداخلية، مما يفتح الباب أمام مزيد من الصدامات الداخلية.

 

نصدق من في أمريكا؟!

الإنذار الأخير!


سوريا تحتاج أن ينفذ حكامها الجدد ما يتحدثون عنه حول وحدة الشعب السوري والمساواة بين جميع أطيافه، وأن يكون التنفيذ سريعا وبلا أى إبطاء أو تأخير، وأن يخرجوا من عباءة أية قوى إقليمية أو دولية.

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