أخبار الرياضة اليوم، تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة القمة، رابطة الأندية تحدد عقوبات الجولة الـ 17، اتحاد الكرة يوضح سبب عدم وجود الـ VAR بدور الـ16 لكأس مصر، صدمة في بيراميدز بسبب إصابة لاعبه

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:





خضع محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود اهتمام من جانب فريق الوداد الرياضي المغربي بالتعاقد مع يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من نادي سوتشي الروسي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع يحيى عطية الله في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند أحقية الشراء.

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك عن تعين تامر مصطفي مديرا فنيا للفريق خلفا لـ عماد سليمان.

ونشرت صفحة الإسماعيلي صوره لمدربها الجديد وعلقت رحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب سويا بالقائد الجديد للدراويش".

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الأحد، عقوبات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.

أعادت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، نشر بوست حكام مباراة الزمالك مودرن سبورت والبنك الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر والتي ستقام مساء اليوم.

وقامت الصفحة الرسمية بحذف البوست صباح اليوم الجمعه بعد أن نشره في لقطة أثارت الجدل.

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو على روح الراحل محمد السبكي رئيس نادي الصيد بالمحلة.



كشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عن أسباب عدم وجود تقنية الفيديو الـ VAR خلال مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

يشهد يوم الحادي عشر من شهر رمضان مواجهة على صفيح ساخن بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي أمام الزمالك في القمة 130 على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل مسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصري، أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة فريق ساوثهامبتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى النجم الدولي المصري محمد صلاح، للعودة لهز الشباك مرة أخرى، بعدما صام عن التسجيل في مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وسان جيرمان بدوري الأبطال، لا سيما في ظل الدفاع الهش، الذي يعاني منه ساوثهامبتون.

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