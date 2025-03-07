الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة فريق ساوثهامبتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يستهدف العودة للتهديف

ويسعى النجم الدولي المصري محمد صلاح، للعودة لهز الشباك مرة أخرى، بعدما صام عن التسجيل في مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وسان جيرمان بدوري الأبطال، لا سيما في ظل الدفاع الهش، الذي يعاني منه ساوثهامبتون.

ويتصدر ساوثهامبتون قائمة أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث استقبلت شباكه 65 هدفًا في 27 مباراة، وهو ما سوف يحاول (الفرعون المصري) بالتأكيد استغلاله لمواصلة التحليق في صدارة قائمة هدافي البطولة في الموسم الحالي.

ويمتلك صلاح 25 هدفًا في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، متفوقا بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه، النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بلقب الهداف الموسمين الماضيين.

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