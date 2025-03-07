قبل القمة 130، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

يشهد يوم الحادي عشر من شهر رمضان مواجهة على صفيح ساخن بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي أمام الزمالك في القمة 130 على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل مسابقة الدوري الممتاز.

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة، قبل القمة 130 المقرر أن تقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي:

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز)

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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