دون الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الأحد، عقوبات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقة، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2024-2025.

عقوبات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود :

إيقاف ياو أنور لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عبد اللطيف عوض لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك للطرد لحصوله على انذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي البنك الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ست بطاقات في نفس المباراة

إيقاف إبراهيم عبد الحكيم محمد سيد عامر لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو والجونة:

إيقاف أحمد عبد المنعم السيد خطاب لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أوجو صامويل لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف إبراهيم حافظ لاعب فريق الجونة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة المصري ومودرن سبورت:

إيقاف ايتد حيكو سامادو لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حسام حسن عبد البديع محمد لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي والإسماعيلي:

إيقاف أحمد سيد عبد النبي مهدي لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عماد حمدي أبو الفتوح إبراهيم لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حاتم محمد محمود محمد لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وسموحة:

إيقاف إسلام عطية عبد الكريم أحمد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجيت وغزل المحلة:

إيقاف أحمد عبد الموجود الشربيني لاعب فريق بيتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد القادر يحيى علي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد علي بن حموته لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عامر محمد عامر لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع السيد / محمد عبد المنصف من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية عليهم قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الأعتراض بشكل جماعي.

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف أحمد عاطف السيد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولى



1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف

3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف

3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.

4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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