نجم الأهلي تحت أنظار فريق الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود اهتمام من جانب فريق الوداد الرياضي المغربي بالتعاقد مع يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من نادي سوتشي الروسي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع يحيى عطية الله في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند أحقية الشراء.

ووفقا لموقع "SPORT7" المغربي، فإن نادي الوداد بدأ في فتح خطوط اتصال مع يحيى عطية الله، للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الموقع المغربي أن فريق الوداد يسعى لضم اللاعب لدعم صفوف قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل اقتراب النادي الأهلي من عدم تفعيل بند شراء اللاعب من نادية الروسي نظرا لعدم تقديم المستويات المتوقعة منه حتى الآن.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة القمة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا

الهجوم: جراديشار وحسين الشحات ووسام أبو علي

أصبح هناك 3 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة بيراميدز في الدوري حال الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة القمة امام الزمالك والمقرر لها الثلاثاء القادم.

وتضم قائمة المهددين بالإيقاف كل من؛ مروان عطية وأحمد رضا وكريم نيدفيد وذلك حال حصول أحدهم على الكارت الأصفر أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة حيث يستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت استعدادا للقمة 130.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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